Ritratto: s.m. 1b:

Rappresentazione e descrizione per mezzo della parola, dell’ aspetto d’ una persona o d’ una cosa. Più spesso, quando si tratti di persone, s’ intende che ne vengano descritte non tanto le fattezza fisiche quanto la psicologia, il carattere.

Sociale: agg. 1b:

Che riguarda la società umana, che ha attinenza con la vita dell’ uomo in quanto partecipe di una comunità, nella quale ha, o dovrebbe avere, diritti inconfutabili.

Ecco perchè la scelta di dare questo nome alla rubrica;

rappresentare la realtà sociale e psico-sociale è oggi più che mai necessario per conoscere e riconoscere che ognuno di noi porta con sè storie, esperienze, sentimenti, talvolta disturbi e patologie che non dovrebbero pregiudicare la vita in negativo ma anzi dare la possibilità a Noi, società umana, di vedere e affrontare la realtà di ogni giorno da diverse prospettive. Belle e Brutte che siano. E’ vero, talvolta è meno doloroso fingere di non vedere, passare oltre, costringendo molte persone con difficoltà a nascondersi per la paura di non essere accettati. Certamente tutti noi affrontiamo ogni giorno molte sfide, ma siamo Umani, e in quanto tali è nostro dovere quantomeno conoscere, interpretare, dare un nome, dare voce a ciò che sembra difficile.



Mondi di cui conosciamo solo la punta dell’ iceberg perchè sembrano terrificanti, ma non è così: ognuno di noi è un mondo a sè. Non Siamo la patologia che viene diagnosticata; La patologia fa parte d’ una persona e ciò che conta è saperla affrontare, saperci convivere ma sopratutto poterla condividere senza vergogna. E’ necessario che la società riconosca e integri… perchè dietro ogni diagnosi, che vanno spiegate e comprese, vi sono anime in cerca di amore, in cerca di sostegno, in cerca di Noi, un Noi collettivo che purtroppo oggi viene spesso a mancare…

Per paura, per mancanza di tempo, per non farsi male.



Ecco perchè ho deciso di curare una rubrica che fungesse da informazione psico-sociale: per far sì che la conoscenza ci porti ad aprire mente e cura

dedicando qualche minuto alla comprensione di molte realtà.

Per conoscere, perchè la conoscenza è l’ unica arma contro la paura.

E l’ assenza di paura apre il nostro cuore…

e un cuore aperto può fare tanto, può dare amore.

Oggi siamo tutti replicanti, rabbiosi, egoisti.

Beh mi piacerebbe che durante questo viaggio alla scoperta del sociale

riuscissimo a mettere a tacere ogni pregiudizio, ogni ostilità, ogni egocentrismo, cercando di empatizzare l’ uno con l’ altro.