Sarà ballottaggio a Vittoria tra Francesco Aiello, sostenuto da una coalizione di centrosinistra, che si è fermato al 39,3 per cento, e Salvo Sallemi, sostenuto dal centrodestra, che ha raggiunto il 29,2 per cento.

Erano pronti per festeggiare al comitato elettorale di Ciccio Aiello ma la percentuale del 39,6% per cento con 10430 voti, non gli ha permesso di andare alla guida della città già a primo turno. A votare dopo lo scioglimento per mafia di Vittoria è stato il 54,07 per cento dei vittoriesi, il 10,75 per cento in meno rispetto alla scorsa tornata elettorale.