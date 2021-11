E’ stato un disastro: alberi divelti, tetti volati via e la lukoil sulla Comiso-Chiaramonte. E un morto nel modicano, un 53enne che stava uscendo di casa e che è stato travolto dalla furia della tromba d’aria in contrada Serrameta.

La conta dei danni è ancora in corso ma la situazione in provincia è critica. Alcune scuole chiuse in fretta e furia (Comiso, Acate e Vittoria) e tanta paura.