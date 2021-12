Dopo la giornata di preghiera per i movimenti, le associazioni e i gruppi ecclesiali di ieri, prosegue, al santuario mariano diocesano di Comiso, chiesa di San Francesco d’Assisi dei frati minori conventuali, il sacro novenario in onore di Maria Immacolata. Oggi la giornata di preghiera sarà dedicata alla carità e alle associazioni di volontariato con la santa messa delle 18,30 che sarà presieduta da padre Emiliano Strino, ofm cappuccini di Siracusa, e animata dalla maestra Alessandra Picceri di Vittoria. Ogni giorno, prima della messa, c’è la preghiera del Rosario alle 17,30 e il tradizionale canto dello Stellario a Maria Immacolata alle 18. Domani, sabato 4 dicembre, giornata di preghiera per i medici e gli operatori sanitari. La santa messa delle 18,30 sarà presieduta da don Mario Cascone della parrocchia San Nicola di Bari di Acate e animata dal maestro Antonio Musso. Domenica 5 dicembre, invece, giornata di preghiera per insegnanti, educatori e formatori con la santa messa in programma alle 8,45 mentre alle 10 ci sarà la preghiera di affidamento dei bambini all’Immacolata. Alle 18,30, poi, la santa messa sarà presieduta da padre Biagio Aprile, ofm conventuali, e animata dal coro Enarmonia diretto dal maestro Dario Adamo di Ragusa. Si prosegue lunedì con la giornata di preghiera per le famiglie, i nonni e gli anziani. La santa messa delle 18,30 sarà presieduta da don Francesco Vicino della parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Comiso e animata da Iozzia.