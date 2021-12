Celebrare il Natale e le feste ad esso legate con nuovi gusti di gelato? A Catania è già possibile ed è anche un modo originale, elegante e soprattutto prelibatissimo per farlo! Sono, infatti, in produzione e lo saranno fino al 6 gennaio 2022, giorno dell’Epifania, i tre nuovi gusti di gelato artigianale annunciati dalla Chef Glacier etnea Serena Urzì. Esattamente come è avvenuto nelle scorse settimane per celebrare le festività dei Defunti e di Tutti i Santi, con la produzione di gelato alle Rame di Napoli, adesso anche per la Natività, San Silvestro e per tutti i piacevoli appuntamenti di fine ed inizio anno, la gelatiera catanese ha messo in produzione tre nuove e “fredde” prelibatezze, che scaldano il cuore.



Si parte con il più tradizionale dei tre, il Gelato al Panettone, con fichi secchi e riduzione di Passito di Pantelleria. Un panettone, dunque, che richiama nei suoi aspetti la Sicilia e che ripropone, a temperature fredde, lo stesso gusto delle fette del dolce più tipico del Natale. Oltre alla macerazione dei fichi secchi, immersi poi nella riduzione di Passito, a questa specialità vengono aggiunti burro, vaniglia, scorze d’arancia, pezzi di panettone artigianale frullati e uova ed il tutto, infine, bagnato agli agrumi.

Secondo gusto di gelato natalizio proposto da Serena Urzì, il Sorbetto allo spumante dolce, gelato senza latte. Per renderlo ancora più profumato, la nostra gelatiera è partita da un’acqua aromatizzata all’arancia, che macera per 24 ore e che costituisce la base stessa del sorbetto. Al momento dell’estrazione, viene aggiunta una delicatissima salsa di fragoline semicandite ed una leggerissima nota di fiori di Sambuco. Lo spunto di questa “fredda” ricetta Serena l’ha avuta grazie all’ispirazione del Maestro Gelatiere Roberto Leoni, che lei ha voluto rivisitare.



Ultimo gusto, infine, con un tocco di internazionalità, il Gelato al Pan di zenzero. Si presenta più speziato, rispetto alle altre due novità, realizzato con l’utilizzo di tuorlo d’uovo, burro, melassa, a cui si aggiungono zenzero, cannella, noce moscata, chiodi di garofano. Infine, di produzione di Serena sono anche i biscotti, che poi macina nel gelato, con aggiunta di zucchero integrale Mascobado, per accentuarne l’intensità.

Ultime due novità, non certo meno importanti, anche il il Pandorino, monoporzione riempita di semifreddo e gelato al pistacchio, e la Pallina di Natale, semifreddo alla vaniglia barbon con base di sable breton alla cannella e cuore di gelato al cioccolato fondente Ecuador 76%, ricoperto con una glassa rossa.

Sarà possibile, dunque, fino al 6 gennaio degustare questi nuovi gelati firmati dalla Chef Glacier Serena Urzì presso la Gelateria Bar Ernesto, storico caffè della famiglia Urzì sul lungomare di Catania.