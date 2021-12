Nessun morto a causa del covid in provincia di Ragusa nelle ultime 24 ore. Resta fermo a 377 il numero dei morti dall’inizio della pandemia.

In totale i contagiati al Covid in provincia di Ragusa sono 576 di cui 548 in isolamento domiciliare e 23 ricoverati in ospedale, 3 nella Rsa dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa e 2 in Foresteria.

In aumento il numero delle persone guarite dal coronavirus che sono 19.939.

I dati per Comune:

18 Acate

4 (+2) Chiaramonte Gulfi

40 (-2) Comiso

13 Giarratana

11 Ispica

98 (+10) Modica

11 (+1) Monterosso Almo

80 (+3) Pozzallo

207 (+2) Ragusa

5 Santa Croce Camerina

12 (-1) Scicli

49 (-1) Vittoria

I ricoverati in provincia di Ragusa sono 23: 14 nel reparto di Malattie Infettive e 9 in area grigia.

Il numero totale dei tamponi eseguito è 784.220.