Il nuovo reparto di Pediatria dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, che non è stato ancora inaugurato dall’Azienda sanitaria provinciale, è stato benedetto dal cappellano ospedaliero, il sacerdote Giorgio Occhipinti, che è anche direttore dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute, in vista dell’Epifania. Il reparto, moderno e funzionale, allo stato attuale risulta essere funzionante con gli ambulatori giornalieri. “Dopo avere celebrato la messa – sottolinea don Occhipinti – ho avuto modo di benedire il reparto dedicato alle esigenze dei più piccoli. Il modo migliore per celebrare l’Epifania. L’attenzione, poi, è stata rivolta ai reparti Covid e a cercare di lenire, spiritualmente, le sofferenze dei pazienti, purtroppo sempre più numerosi in questi giorni, che stanno combattendo una battaglia molto dura. Speriamo bene per tutti”.