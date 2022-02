“Guardate, o gloriosissimo Patrono, il popolo dei vostri devoti che vi invoca quale angelo di conforto, palladio celeste di sicurezza”. E’ il messaggio che oggi caratterizza la festa liturgica in onore di San Biagio, patrono di Comiso. Già da questa mattina le prime funzioni religiosi hanno dato il senso all’intera comunità dei fedeli di una giornata molto particolare, la giornata dedicata al vescovo e martire di Sebaste. Nella rettoria di San Biagio, aperta sin dalle 7 di questa mattina, la prima messa si è tenuta alle 7,30, poi alle 9. Quindi, le altre celebrazioni sono in programma alle 10,30, alle 12, alle 15,30 e, ancora, alle 17, alle 18,30 e alle 20. La chiesa rimarrà aperta sino alle 20. Da sottolineare che, al termine di ogni celebrazione, sarà effettuato il rito della benedizione della gola, una delle peculiarità per cui è conosciuto il culto nei confronti di San Biagio. In chiesa si entra solo da via San Biagio e sono ammesse solo 130 persone per ogni celebrazione, così come comunicato dal rettore, il sacerdote Innocenzo Mascali.