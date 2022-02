“ A nome mio,della Giunta tutta e della Protezione Civile di Comiso – dichiara il sindaco di Comiso – esprimo il mio cordoglio e le mie più sincere condoglianze alla famiglia Speziale. Enzo Speziale, che ha dedicato gran parte della sua vita al volontariato, è stato uno dei radioamatori più conosciuti in Sicilia e che, tra l’altro, ha messo la sua indiscutibile esperienza a servizio e a disposizione della Protezione Civile. Grazie a lui – ancora il primo cittadino – molti giovani negli anni, si sono appassionati e avvicinati al mondo delle radio comunicazioni e del volontariato. Che sia ancora d’esempio – conclude Maria Rita Schembari – negli anni a venire e che la sua memoria venga sempre onorata per non disperdere l’enorme contributo che Enzo Speziale ha sempre donato”.