“Il CGA di Palermo, con proprio decreto, ha sospeso la nomina dei commissari per la Camera di Commercio di Catania e la Camera di Commercio unica per Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani, sulla base del mancato rispetto di un ordine procedimentale che prevederebbe prima l’istituzione delle nuove CamCom (ancora non avvenuta) e poi le nomine. Pertanto, si ritorna alla situazione precedente ed è momentaneamente bloccato questo obbrobrio della Camera di Commercio unica per cinque province”. Lo annuncia l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, che commenta: “Questa novità mette ora i territori e la Politica nelle condizioni di poter ragionare meglio e più intelligentemente sul da farsi, avendo tra gli obiettivi l’istituzione della quinta Camera di Commercio e mettendo da parte, almeno per ora, questa ipotesi aberrante della Camera unica per cinque province”.

“Si riparta, dunque, dal quadro precedente – conclude il parlamentare ibleo – e rimettendo al centro il confronto tra territori e istituzioni ad ogni livello, e mettendo in primo piano le necessità delle aziende e il tessuto produttivo di ogni provincia”.