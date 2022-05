Un risultato importante quello che è stato conseguito in Aula, durante la discussione della Finanziaria, dai deputati regionali ragusani Stefania Campo e Nello Dipasquale che, con un apposito sub-emendamento, hanno fatto inserire Ragusa Ibla e Ortigia, con un milione e mezzo di euro ciascuno, nella lista dei comuni che il governo regionale aveva “dimenticato” tra le riserve sul Fondo autonomie locali elencate all’art. 13.

L’onorevole Dipasquale, infatti, ha dichiarato: “Nella Finanziaria regionale il Governo ha dimenticato (più o meno dolosamente) di rifinanziare le Leggi speciali per Ibla e Ortigia, preferendo, invece, di allocare delle somme solo per Agrigento. Io e l’on. Campo, insieme, abbiamo presentato un emendamento correttivo, approvato dall’Assemblea, che ripristina e aumenta le riserve per tutte e tre le città a 1milione e mezzo di euro ciascuna.

Inoltre viene riconfermata la riserva per il Comune di Pozzallo, istituita qualche anno fa con una mia azione parlamentare per ristorare quella comunità che fronteggia costantemente il problema dei flussi migratori, per 200mila euro”.