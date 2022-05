Tutto pronto al Pata Pata di Sampieri per “Schiuma”, il primo beer fest fronte mare e piedi sulla sabbia, che parte dalla Sicilia non a caso terra d’incrocio di culture, tradizioni e grande bellezza. Schiuma perché è importante non solo produrre ottime birre ma servirle nel modo corretto e la schiuma è uno degli elementi più importanti per interpretare anche la qualità di un prodotto e gustarla nel migliore dei modi. La prima edizione dell’evento, ideato dalla nota birra-gastronoma Eleni Pisano e prodotto da ZeroComunicazione, si apre con grandi nomi del settore come Yblon, Birrificio Alveria, Birrificio WAR, Birrificio Malarazza, Birra Tarì, Birrificio EPICA, Birrificio Manerba – Italian craft beer, Birrificio Italiano, La Compagnia Del Fermento e La Brewery.

Per quattro giorni al Craft Beer Village si potranno scoprire le migliori produzioni italiane, tra degustazioni, cooking show, sport e naturalmente tanta buona musica. A guidare le degustazioni brassicole sarà Andrea Camaschella una vera istituzione del mondo brassicolo. Novarese, Camaschella collabora con birrifici, distributori, pub e associazioni per promuovere la cultura brassicola nel nostro Paese e per far conoscere all’estero le nostre produzioni. Con Davide Bertinotti, è autore dell’Atlante dei Birrifici italiani (Libreria Geografica), giudice internazionale nei concorsi brassicoli e poi ancora docente per futuri birrai presso l’ITS Agroalimentare, autore e redattore di Fermento Birra Magazine e autore di Birra Nostra Magazine. Insieme a lui si viaggerà in lungo e largo nel bellissimo mondo delle produzioni artigianali, alcune delle quali dai sapori inediti, e in quello degli abbinamenti sorprendenti tra cibo e birra.

Si inizierà giorno 2 giugno con “STILE AMERICANO”, si proseguirà il 3 con “BASSE FERMENTAZIONI”, poi il 4 giugno con “SAISON SICILIANE” ed infine, ultima giornata, il 5 con la degustazione dal titolo “IGA”. Tutti avranno orario d’inizio alle 17.00

Abbiamo deciso che siano gratuite ma a numero chiuso per consentire un percorso sensoriale adeguato all’avvicinamento alla birra

Da non perdere giorno 2 giugno le due degustazioni guidata su birra e formaggi alle ore 12 e 16 in compagnia di Simone Cantoni. Pisano, classe ‘67, Cantoni è un vero e proprio punto di riferimento nel panorama della degustazione e dell’abbinamento eno-gastronomico del vino in qualità di sommelier, del formaggio, dei salumi e della birra, sia in ambito locale che internazionale. Opera anche come redattore per diverse testate di settore e di carattere più genericamente “gastronomico”, come docente sia in corsi di degustazione sia di divulgazione della cultura birraia. È anche giudice in concorsi nazionali e internazionali ed autore di diversi libri.

Ma a “Schiuma” si parlerà anche di piatti dove la birra sarà uno degli ingredienti grazie allo chef Angelo Bonomo che dal 2018 è al timone del ristorante Vossia il Mare, locale che grazie anche al suo patron Antonio Frasca è diventato uno dei punti di riferimento dell’offerta ristorativa di Marina di Ragusa. Appuntamento il 3 giugno alle ore 12.00. Segue il giorno dopo l’intervento della chef emergente e oramai nota Francesca Barone della Fattoria delle Torri di Modica, sabato 4 giugno alle 12.00. nel suo cooking show dove racconterà, preparandoli, due piatti ricchi di colori, ricerca, innovazione con spunti di tradizione. Un momento interessante e coinvolgente dove si avrà poi, alla fine, la possibilità di gustare ciò che si vedrà realizzare sotto i propri occhi.

La partecipazione agli eventi è gratuita ma è necessaria la prenotazione essendo a numero chiuso (messaggio su WhatsApp al 344.2862892 con nome e cognome).