E’ stata presieduta dal sacerdote Giovanni Piccione, ieri sera, la celebrazione eucaristica che ha caratterizzato il terzo giorno della tredicina dedicata a Sant’Antonio di Padova, tuttora in fase di svolgimento nell’omonima parrocchia di Comiso. La santa messa è stata animata dal movimento del Rinnovamento nello Spirito santo. Si proseguirà anche oggi con la giornata dedicata all’ottava raccolta parrocchiale alimentare. Il gruppo Caritas parrocchiale sarà nei supermercati del quartiere per raccogliere generi di prima necessità da destinare ai poveri. Alle 19, poi, sempre oggi, si terrà la solenne celebrazione eucaristica della Veglia di Pentecoste presieduta dal parroco, il sacerdote Enzo Barrano, che avrà modo di ricordare il 30esimo anniversario della sua ordinazione presbiterale. Ad animare sarà la corale parrocchiale. Domenica, invece, in occasione della solennità di Pentecoste, ci sarà alle 10 la sfilata del carretto siciliano per le vie del quartiere per la raccolta dei doni che saranno messi all’asta per la tradizionale “cena” in onore a Sant’Antonio. Alle 11 ci sarà la celebrazione eucaristica mentre alle 18 si terrà il Rosario meditato e la tredicina a Sant’Antonio. Quindi, alle 19, la celebrazione eucaristica e alle 20 la benedizione dei doni della cena di Sant’Antonio e l’inizio della vendita all’asta. Lunedì, invece, alle 8 la recita del Rosario e la tredicina a Sant’Antonio, alle 8,30 la celebrazione eucaristica, alle 18 la recita del Rosario meditato e la tredicina a Sant’Antonio, alle 19 la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Salvatore Bertino e animata dal movimento dei Cursillos di cristianità.