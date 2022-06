Settimo giorno della tredicina, ieri a Comiso, in onore di Sant’Antonio di Padova. I festeggiamenti dedicati al santo patavino stanno per entrare nel vivo. Ieri sera, in particolare, la celebrazione eucaristica è stata animata dal gruppo scout Comiso 2. Oggi, alle 8, si prosegue con la recita del Rosario e la tredicina a Sant’Antonio mentre alle 8,30 ci sarà la celebrazione eucaristica. Alle 18 ancora Rosario e tredicina mentre alle 19 la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal sacerdote Giovanni Meli e animata dai gruppi Padre Pio presenti nelle varie comunità parrocchiali di Comiso. Domani, giovedì 9 giugno, prenderà il via, invece, il triduo in preparazione alla solennità liturgica del santo. Il triduo sarà predicato da frate Giuseppe Damigella, Op, proveniente dal convento San Domenico di Catania. Alle 18, il Rosario meditato e la tredicina a Sant’Antonio, alle 19 la messa animata dal movimento dei Focolari. Venerdì, dopo il Rosario e la tredicina delle 18, il padre predicatore sarà disponibile per le confessioni. Alle 19, la celebrazione eucaristica sarà animata dal movimento Neocatecumenale.