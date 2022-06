A Chiaramonte Gulfi, con circa il 25% delle sezioni scrutinate, è in testa il candidato sindaco Mario Cutello. Secondo posto per Gaetano Iacono e terzo per il sindaco uscente dimissionario Sebastiano Gurrieri.

Al momento, sono arrivati i parziali delle 9 sezioni scrutinate e, come dicevamo, si tratta di circa il 25% dei voti.

La battaglia, a Chiaramonte, resta aperta soprattutto per il secondo posto, che comporterà l’ingresso in opposizione al consiglio comunale.

Intanto, arrivano i primi parziali anche da Monterosso Almo, dove è in testa il sindaco uscente Pagano e a Giarratana, dove è in vantaggio il sindaco uscente Lino Giaquinta.