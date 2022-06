Ancora un decesso in provincia di Ragusa a causa del covid nelle ultime 24 ore. Salgono così a 568 le vittime del covid in provincia di Ragusa dall’inizio della pandemia. Purtroppo, si registra anche un consistente numero di positivi: oggi arrivano a 3100 (ieri erano 2936) di cui 3044 si trovano in isolamento domiciliare, 46 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica, Vittoria e Palermo e 10 nella RSa dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa.

I guariti salgono a 95.473 mentre i morti sono saliti a 568. Per quanto riguarda il numero di tamponi ne sono stati effettuati in totale 1.205.396.

I dati per Comune:

65 Acate

52 Chiaramonte Gulfi

182 Comiso

25 Giarratana

206 Ispica

724 Modica

11 Monterosso

212 Pozzallo

02 Ragusa

102 Santa Croce Camerina

299 Scicli

364 Vittoria

Sono 46 i ricoverati nei vari ospedali della provincia.