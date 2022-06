Mario Marino, sostenuto da liste civiche di centrodestra, e’ il nuovo sindaco di Scicli. Succede all’uscente Enzo Giannone. Con il 56% e 4412 preferenze , Marino ha vinto il turno di ballottaggio sulla candidata Caterina Riccotti, gia’ vicesindaco dell’amministrazione uscente attestatasi al 44% con 3499 preferenze. L’affluenza alle urne e’ stata del 42%, con una diminuzione del 14% rispetto al primo turno. Per 180 voti Marino non aveva ottenuto la vittoria al primo turno. “Scicli merita una nuova azione. Dopo dieci anni di opposizione in consiglio, siamo pronti a guidare la Citta’. Fra 5 anni saremo giudicati” sono state le prime parole del neo sindaco, subito dopo l’ufficialita’ della elezione.