Si è insediato ufficialmente ieri sera il consiglio comunale di Chiaramonte Gulfi dopo le elezioni del 12 giugno che hanno decretato la vittoria di Mario Cutello.

All’opposizione, spettano 4 consiglieri del gruppo “Gaetano Iacono sindaco” e si tratta dello stesso Iacono (in quanto candidato a sindaco arrivato secondo), Samuele Cultrera, Simona Riggio e Jessica Stracquadaini.

Alla maggioranza, invece, spettano 8 consiglieri. Due surroghe ieri sera, viste le dimissioni degli assessori dalla carica di consiglieri Elga Alescio e Adriana Iacono, che hanno permesso l’ingresso in consiglio di Dario Cutello e di Giovanni Garretto. I consiglieri di maggioranza sono i già citati Cutello e Garretto, Giovanni Noto, Giancarlo Catania, Giovanni Presti, Silvia Melia, Antonio Incardona, Salvatore Schemari.

Eletto presidende del consglio il dottor Giovanni Noto, con 8 voti favorevoli e 4 schede bianche. Il dottor Noto, il quale ha dichiarato di voler rappresentare al meglio il suo ruolo: “Sarò un presidente super partes. Insieme possiamo lavorare al meglio”. Inoltre, ha dichiarato di voler istituituire la conferenza dei capigruppo e di voler proporre di cambiare il regolamento del consiglio considerato obsoleto in alcune parti: “Sono orgoglioso di questo consiglio comnale, ho sempre sognato di fare il presidente sin dal lontano 1993, quando entrai per la prima volta in politica”.

In generale, la seduta di ieri è stata caratterizzata da un clima conciliante. Buoni propositi sono stati espressi dalle opposizioni, che hanno dichiarato di voler collaborare pur nel rispetto dei propri ruoli. Il sindaco Mario Cutello ha espresso anch’egli parole di coinvolgimento e di profondo rispetto per le opposizioni. Ci sono tante questioni da dover affrontare, fra l’emergenza rifiuti e i conti comunali che, a detta di Cutello, non sono proprio in ordine e per questo ha accolto la proposta delle opposizioni di aprire subito un tavolo di lavoro.

Vice presidente del consiglio è stato eletto Dario Cutello.

Per quanto riguarda la formazione della giunta, sono stati nominati Elga Alescio, Adriana Iacono, Salvatore Nicosia e Giovanni Presti. Al momento, il sindaco si è riservato di comunicare le deleghe in un secondo momento, dichiarando di voler coinvolgere nel lavoro anche i consiglieri comunali.