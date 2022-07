La candidata alle presidenziali del campo progressista per la Regione Siciliana Caterina Chinnici ha trascorso l’intera giornata di ieri, 11 luglio, in provincia di Ragusa partecipando fin dalla mattina a una serie di riunioni organizzate dal locale Partito Democratico. L’on. Chinnici ha visitato alcune aziende del territorio, ha incontrato alcuni esponenti del mondo produttivo e professionale della provincia e, nel pomeriggio, ha partecipato in piazza San Giovanni a Ragusa al programmato confronto tra i tre candidati alle primarie nel secondo dei sei dibattiti pubblici che animeranno questa breve campagna elettorale di coalizione fino al 23 luglio quando si celebreranno le primarie. Dopo il confronto pubblico, per concludere il fitto calendario di appuntamenti della giornata, l’on. Chinnici si è recata all’auditorium del Centro Studi Feliciano Rossitto dove la attendevano i quattro candidati del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana (Giusy Brullo, Nello Dipasquale, Lino Giaquinta e Francesco Stornello) e una sala gremita pronti ad ascoltare il suo progetto di Governo regionale.

Etica, legalità, efficienza amministrativa ed esperienza di Governo sono solo alcuni dei valori e delle qualità che l’on. Chinnici mette a disposizione della comunità siciliana e il Partito Democratico di Ragusa, così come nel resto dell’Isola, sta lavorando senza risparmiarsi intorno alla candidatura di questa donna capace e determinata a offrire alla Sicilia una concreta possibilità di cambiamento.