“Grazie ad un emendamento sostenuto dal sottoscritto, dall’on.le Cafeo e dall’on.le Foti, saranno erogate le pensioni integrative ai lavoratori ex ASI.

Una questione che si è trascinata per tutte la legislatura, una evidente ingiustizia a carico di questi lavoratori, per la quale, spesso avevamo tentato di intervenire anche come partito.

Nelle more di una soluzione del caso, i lavoratori ex ASI intentavano delle cause di lavoro che avevano tutte esiti a loro favore, con grave danno a carico dei contribuenti siciliani.

La Regione, infatti, è sta sempre soccombente e si è trovata a pagare, di volta in volta, sulla scorta delle indicazioni dei giudici.

La norma ora approvata prevede che l’IRSAP erogherà il trattamento pensionistico aggiuntivo dovuto al personale ASI in quiescenza, nonché i trattamenti relativi di reversibilità, spettanti nella misura massima di tre volte il trattamento minimo INPS vigente per ciascuna delle annualità da considerare”.

Lo comunica l’on.le Nello Dipasquale, parlamentare del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana.