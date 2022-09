Entra sempre più nel vivo il confronto elettorale. E in provincia di Ragusa torna anche Caterina Chinnici, candidata alla presidenza della Regione per il Partito Democratico e per il movimento Cento Passi. Questa domenica doppio appuntamento insieme a Nello Dipasquale, candidato all’Ars per la provincia di Ragusa per il Partito Democratico. Per Dipasquale è l’apertura ufficiale della sua campagna elettorale anche se, naturalmente, da giorni si sta muovendo per l’ascolto del territorio proseguendo l’azione sviluppata in questi anni da parlamentare regionale.

Primo appuntamento, domani domenica 11, a Marina di Ragusa, alle ore 19 in piazza Duca degli Abruzzi con la festa d’apertura della campagna elettorale.

Introdurrà il segretario cittadino del PD, Peppe Calabrese, candidato nel listino del presidente. La serata proseguirà con il cabarettista ragusano Massimo Spata.

Alle 21 dello stesso giorno, presso la Villa Comunale di Vittoria, Chinnici e Dipasquale incontreranno gli elettori insieme al sindaco on. Francesco Aiello, il segretario cittadino del Partito Democratico Angelo Curciullo e Enzo Maraio, segretario nazionale PSI. La serata sarà accompagnata da danza e musica con l’esibizione della “1930 Horchestra”.

“Sono due momenti a cui tengo molto e a cui invito tutti i cittadini a partecipare – dice Dipasquale – Abbiamo voluto creare questo doppio incontro per continuare l’azione di ascolto dei cittadini, ma anche per rendicontare il lavoro che ho svolto da parlamentare pur se dall’opposizione e dunque con la difficoltà di doverlo fare non certo da uomo di governo. Tuttavia, grazie a un impegno costante e al continuo ascolto delle esigenze locali, sono riuscito a portare a casa molti risultati che sono ben felice, e direi anche orgoglioso, di presentare agli elettori tutti, affinché con consapevolezza possano fare le proprie scelte il prossimo 25 settembre. Vi aspetto”.