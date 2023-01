Dopo il periodo di pandemia riprende la collaborazione della Dojo Karate-Do Shotokan ASD

Affiliato alla Federazione S.K.I-I e allo C.S.E.N con il Liceo Fermi di Ragusa per l’insegnamento del Karate come disciplina sportiva. Le lezioni inizieranno al rientro delle vacanze di natale, giorno 9 gennaio 2023, le classi interessate saranno due, una terza e una quarta dell’indirizzo Sportivo. L’attività rientra nella convenzione di collaborazione stipulata lo scorso anno dall’ associazione con il Liceo Fermi, la quale è una naturale conseguenza della fruttuosa collaborazione decennale del Dojo con il Liceo Fermi e il Dipartimento di Fisica e Astronomia di Catania nell’ambito della Fisica del Karate.

Per tutte e due le classi si tratta della prima annualità dello studio del karate come disciplina sportiva e in questa annualità si focalizzerà l’attenzione sia sulla storia e l’origine del Karate, sulla filosofia che insita in questa arte marziale, ma anche sulle tecniche e sullo studio della biomeccanica del movimento. Agli studenti sarà dato modo di ampliare la loro conoscenza teorica e tecnica-pratica del karate tramite lo studio delle caratteristiche principali e i principi generali di teoria e metodologia di allenamento. Quindi, l’approccio al Karate non si limiterà solo all’insegnamento di tecniche e regole strettamente inerenti l’aspetto tecnico-agonistico, ma anche e soprattutto come pratica per la crescita interiore, finalizzata alla gestire le proprie emozioni, migliorando l’autocontrollo. La pratica aiuterà lo studente anche a prendere consapevolezza del rispetto delle regole, del prossimo, degli oggetti e dei luoghi frequentati.