La mostra, inaugurata il 13 gennaio 2023 ad Ispica (Rg) presso l’ex chiesa della Sciabica, in Piazza Due Ottobre, è visitabile fino al 3 febbraio dal venerdì alla domenica dalle 18.30 alle 20.00, in omaggio per i visitatori una copia del calendario.

“tEssere” è il titolo del calendario 2023 della KromatoEdizioni/Kromatografica, esso presenta alcune metodologie e tecniche di tessitura praticate nella storia dell’umanità, nella simbologia dei popoli, nel mito, nelle culture e nell’arte italica, ma non solo. Il progetto espositivo è curato da Evelina Barone.

Oltre le creazioni personali, alcune foto rappresentano una fonte storica di analisi del lavoro di tessitrici e tessitori su telai, location di riferimento la Sicilia, epoca di partenza l’ottocento.

In mostra Rita Lazzaro la quale con il progetto WIR ha utilizzato il cucito per tessere comunità; Jonida Xherri che intreccia fili in tappeti per rivendicare i diritti di chi è straniero per creare un senso di appartenenza, Aurora Mica invece realizza tappeti in cerchi di donne per accompagnare ciascuna a individuare e liberare il proprio sé più autentico.

E ancora, Rossana Taormina cerca il recupero della memoria, con la costante volontà di salvaguardare delle esistenze anonime, aprendo loro uno spazio ben definito; Sylvie Clavel realizza sculture guidata dal desiderio di esternalizzazione, di distacco da sé stessi; Saba Najafi che conduce un lavoro sulla memoria e l’inconscio, il cui “Nodo di speranza” è una richiesta collettiva di grazia perché trovi realizzazione il desiderio comune di un mondo migliore. Infine Marilù Cecchini e Alberta Manni, la prima ricorre alla tecnica del Nunofelt e dialoga con il feltro per produrre opere che omaggiano la natura che la circonda, la seconda ricama canti medievali su tessuti.