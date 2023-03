Entra nel vivo la campagna elettorale della lista De Luca per Ragusa. E domani, martedì 21 marzo, giorno di primavera, ci sarà il risveglio delle coscienze anche in città. Infatti, arriverà Cateno De Luca che illustrerà ancora meglio le scelte di un percorso che vede i militanti e i simpatizzanti deluchiani appoggiare il progetto sul civismo proposto dal sindaco uscente e ricandidato Peppe Cassì. De Luca incontrerà alle 10 la stampa al Prima classe, in via Ercolano 7, mentre alle 11, in piazza Igea 16, ci sarà l’inaugurazione del comitato elettorale. “La vera novità di questo panorama politico cittadino – dice Saverio Buscemi, già candidato alle Regionali con la lista De Luca sindaco di Sicilia – siamo noi che ci stiamo scommettendo anche per quanto concerne l’ambito delle amministrative. Abbiamo sviluppato un percorso che immaginiamo con ricadute forti per la nostra città, impegnando, in prima linea, gente perbene e che ha voglia di scommettersi ponendosi al servizio dei cittadini e della cittadinanza. L’occasione di martedì, dunque, ci fornirà ulteriori spunti per spiegare ai ragusani qual è la reale portata del nostro progetto politico”.