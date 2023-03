È stato ufficializzato stamani nel corso di una conferenza stampa il progetto De Luca per Ragusa a sostegno del sindaco uscente Giuseppe Cassì che si ripropone alla guida della città.

“Abbiamo scelto di aderire al progetto politico del sindaco Giuseppe Cassì, ha affermato il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice, convinti di poter dare un contributo in maniera reale e concreta. La nostra presenza qui testimonia come l’esperienza politica avviata debba continuare e vedere schierata nuova classe dirigente politica. La città di Ragusa merita di proseguire il percorso di crescita già iniziato negli scorsi anni con Cassì. Alla base c’è un’intesa fatta di serietà, competenza e buona amministrazione che siamo certi ci consentirà di approdare in consiglio comunale e al governo della città.”

Soddisfazione per il sostegno di Sud chiama Nord alla sua candidatura è stata espressa proprio dal sindaco Giuseppe Cassì: “Ho sempre espresso la necessità di condividere questa esperienza con persone che sappiamo cosa significa amministrare. Stamattina a questo tavolo, ha evidenziato Cassì, sono presenti tre sindaci ed è sul merito delle esigenze amministrative della città che ci siamo ritrovati e abbiamo scelto di fare questo percorso insieme. Non era scontato che Sud chiama Nord scegliesse di sostenere la mia candidatura, se lo ha fatto è evidente che viene riconosciuto anche il grande lavoro fatto dalla mia amministrazione in questi cinque anni.”

Da parte del leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca innanzitutto il ringraziamento a tutti i candidati e le candidate che anche in occasioni delle scorse elezioni regionali hanno aderito al progetto politico proposto consentendo di raggiungere anche a Ragusa un risultato importante che, ha sottolineato De Luca, rappresenta la base da cui ripartire.

“Il nostro progetto di Sud chiama Nord, ha affermato De Luca, ci vede impegnati in prima persona in tutti quei comuni della provincia chiamati al voto. A Ragusa abbiamo deciso di sostenere la candidatura a sindaco di Giuseppe Cassì riconoscendo il lavoro fatto durante la sua sindacatura indipendentemente dal colore politico avendo come obiettivo finale il risultato migliore per Ragusa. Sud chiama Nord come già anticipato è sul territorio per formare nuova classe dirigente. A Ragusa ci presentiamo con una lista composta da uomini e donne che credono nel progetto e hanno scelto di sostenere Cassì e che ringrazio ancora una volta per aver scelto di metterci la faccia.

Siamo certi che partendo anche dal risultato registrato alle elezioni regionali Sud chiama Nord saprà dare un contributo concreto alla candidatura di Giuseppe Cassì. La nostra storia dimostra che siamo portatori di idee, la gente ci ha apprezzato e il risultato ottenuto alle elezioni regionali è il frutto della nostra esperienza amministrativa partendo dal modello Messina che miriamo a replicare in quelle realtà in cui ci verrà data l’opportunità di esserci. Oggi alla comunità di Ragusa vorrei dare un solo consiglio, puntare sulla prosecuzione dell’esperienza di Cassì per consentirgli di portare avanti il lavoro intrapreso.”