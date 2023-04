Uno stracolmo teatro dei Salesiani ha salutato la presentazione della lista di Ragusa Prossima, alla presenza di Nitto Rosso e del leader del movimento, Giorgio Massari.

L’avv. Enrico Schembari ha condotto la presentazione snocciolando alcune riflessioni che hanno fatto da filo conduttore alla presentazione dei singoli candidati, che si sono alternati raccontando le loro sensibilità, le loro riflessioni sui bisogni della città, immaginando scenari futuri di sviluppo sostenibile, di crescita culturare della comunità, di nuove scelte sulla mobilità.

Presente anche il candidato sindaco Peppe Cassì, sostenuto da “Ragusa Prossima”, che ha messo in luce come non occorre dare spazio alle polemiche ma confrontarsi sulla proposta politica amministrativa che è l’unica cosa che interessa ai cittadini.

Infine, la conclusione di Giorgio Massari, leader del movimento. Giorgio Massari si è soffermato sulla identità del gruppo, sulle origini, sulla storia di un gruppo di ragazzi che hanno animanto la vita politica culturale e sociale dell’oratorio dei Salesiani, dando tuttavia evidenza sul come il movimento civico oggi sia cresciuto e rappresenti in modo orizzontale larghi strati dell’intera comunità cittadina.

Fanno parte, oggi, nuovi soggetti politici, imprenditoriali, ma anche di altri professionisti, come Antonio Aggius Vella, che da ultimo si sono aggregati a questa formazione civica. Un momento importante, dunque, quello che si è svolto al Teatro dei Salesiani, dove tutto è cominciato ma non è ancora finito: ora, il futuro, appare ancora più roseo.