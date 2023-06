Con le loro intuizioni hanno fatto sognare futuri sposi, festeggiati e protagonisti di grandi eventi. Non si sono mai tirati indietro anche quando la richiesta sembrava di difficile realizzazione, ma alla fine ce l’hanno fatta, esaudendo i sogni. In 17 anni sono diventati un punto di riferimento indiscutibile, in Sicilia e ben oltre i confini regionali, per la loro simpatia, preparazione, competenza, inventiva e anche estrosità. Loro sono i wedding planner Luca Melilli e Franco Cannata (fondatori di Panta Rhei Wedding) tra i 50 migliori wedding designer, secondo la classifica stilata dalla rivista inglese Bride Magazine, che arrivano su Real Time canale 31, giovedì 29 giugno alle ore 17.40 con “Tutto esaudito”, disponibile anche in streaming su discovery+ dopo la messa in onda lineare. Luca e Franco non interpreteranno alcun personaggio, se non loro stessi, ecco perché il programma ha come titolo ‘Tutto Esaudito’, la chiosa finale di un percorso che li vede fianco a fianco con i futuri sposi in ben due matrimoni, rigorosamente celebrati in Sicilia, con allestimenti decisamente insoliti e a dir poco magici, in grado di sedurre e ammaliare, di soddisfare e rendere felici le coppie che, al termine del giorno più bello, non hanno potuto che pronunciare oltre al fatidico ‘Sì’ anche la frase ‘Tutto Esaudito’.

“Abbiamo raccontato su Real Time, grazie alla fiducia che ci ha conferito – ha spiegato Luca Melilli – le nostre giornate tipo. L’incontro con i futuri sposi, l’acquisizione di tutte le richieste e dei loro desideri (alcune volte ben oltre l’ordinario), ed ancora la scelta della location, la tipologia di festa che si vuole, gli allestimenti, il ricevimento vero e proprio, le piccole incomprensioni che ci stanno sempre al pari di qualche fuori programma dell’ultimo minuto che crea istanti di tensione, ma che alla fine tentiamo sempre di risolvere. Un matrimonio è una meravigliosa festa, ma per il wedding planner è un progetto veramente impegnativo. L’uno non somiglia mai all’altro e nonostante alcuni punti di convergenza, ogni matrimonio è una prima volta anche per noi. In queste puntate che andranno in onda su Real Time giovedì 29 giugno, siamo stati noi stessi in tutto e per tutto, abbiamo lavorato, alcune volte dimenticando le telecamere che documentavano le nostre giornate, confrontandoci come facciamo solitamente e provando progressivamente ad entrare in sintonia con i futuri sposi che devono rimanere i grandi protagonisti”.

“Dopo 17 anni – ha commentato Franco Cannata – siamo rodati, anche se ciascuno nel corso dell’organizzazione ha i propri compiti e non ci sovrapponiamo mai. Con Tutto Esaudito, anche noi abbiamo esaudito un nostro sogno, quello di far conoscere il mondo del wedding che deve essere una macchina perfetta affinché tutto sia naturale e soprattutto conferisca serenità alla coppia, già emotivamente impegnata. Tutto Esaudito anche per noi ha rappresentato un importante banco di prova, reso possibile grazie a Real Time che ha creduto nel progetto perché un matrimonio da raccontare rimane una bellissima fiaba che scuote gli animi di tutti!”

Luca Melilli e Franco Cannata hanno firmato importanti matrimoni ed eventi, come il compleanno della giornalista Diletta Leotta, la festa del regista Oliver Stone nell’ambito del Taormina Film Fest, un matrimonio in stile medievale e tanti altri importanti momenti sempre iconici e contemporanei, divertenti e ‘immortali’ come l’impegno che entrambi non lesinano mai dinnanzi sfide che stuzzicano la loro creatività e professionalità.