Servizi straordinari di controllo del territorio a Modica e a Scicli. Posti di blocco e perquisizioni per un’azione efficace di contrasto alla criminalità. Controllo a soggetti e mezzi e sequestrata droga.

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha effettuato dei servizi straordinari di controllo del territorio nei comuni di Modica e Scicli, prestando particolare attenzione alle aree urbane e periferiche, nonché ai luoghi di aggregazione.

Nello specifico, il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica unitamente a personale della Squadra Mobile della Questura di Ragusa, con il supporto dei Reparti Prevenzione Crimine e di Unità Cinofile di Catania, richiesti dal Questore Trombadore per un rafforzato e qualificato dispositivo, hanno attuato mirati servizi di controllo del territorio e di polizia giudiziaria, con accurate perquisizioni personali e locali nell’ottica della prevenzione e repressione dei reati, con particolare riferimento ai reati in materia di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’attività sono stati denunciati in stato di libertà due soggetti, un italiano di 54 anni residente nel territorio del Comune di Scicli – trovato in possesso di 0,5 grammi di hashish e 0,1 grammi di marijuana celati in un pacchetto di sigarette e di 7 piantine di marjuana nel casolare di sua proprietà – ed un cittadino extracomunitario di 42 anni residente nel territorio di Modica trovato in possesso materiale atto al confezionamento, e di 8,5 grammi di cocaina già suddivisa in 17 dosi occultata in un ombrello nascosto nel balcone di casa che non sfuggiva al fiuto del cane di razza malinois di nome Maui in perfetto abbinamento con il suo conduttore Agente di Polizia .

Nell’ambito dei suddetti servizi di controllo del territorio posti in essere anche mediante le Volanti e le Motovolanti del Commissariato di Polizia, sono state controllate nr. 296 persone, nr. 153 autovetture, contestate nr. 8 infrazioni del codice della strada (art.116 co.15, art. 193 co.2, art. 80 co. 14, art.126 co.11, art.94 co.1 e 3 e 180 co.1 e co.7) ed effettuati nr.2 sequestri amministrativi ai sensi della normativa vigente in materia di stupefacenti a carico di due soggetti extracomunitari per detenzione rispettivamente di 9,46 di hashish e 0,8 di marijuana nel centro storico di Modica.

Tale attività di controllo del territorio si inserisce nel contesto delle tematiche affrontate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura, con pianificazione dei servizi attuati dal Questore della provincia di Ragusa con apposita ordinanza.