L’arciconfraternita San Giacomo apostolo comunica che, per tutto il periodo estivo, fino al 31 agosto, le messe estive si terranno soltanto la domenica nella limitrofa chiesa di San Tommaso, a partire dalle 19. La novità, però, riguarda il fatto che la chiesa di San Giacomo apostolo all’interno del Giardino ibleo sarà aperta, già da ora, tutti i giorni per la fruizione dei turisti e dei visitatori. L’arciconfraternita, infatti, garantisce l’apertura della chiesa, in questo periodo, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19,30. Ciò per permettere la visita del luogo di culto ma anche per raccogliersi in preghiera. Un impegno non da poco per l’arciconfraternita che, però, intende mettere a disposizione tutte le proprie risorse per fare in modo che la chiesa possa essere ammirata e apprezzata, all’interno come all’esterno, da un elevato numero di visitatori e fedeli.