Confcommercio sezionale Vittoria a confronto con l’Amministrazione comunale. La Giunta era rappresentata dal sindaco Francesco Aiello e da vari assessori. C’era anche il comandante della polizia locale, Giampaolo Monaca. Per l’associazione di categoria, invece, erano presenti il presidente sezionale, Gregorio Lenzo, il vice, Salvatore Guastella, e Mario Olivetta, componente del direttivo. L’incontro è servito per affrontare numerosi temi rilevanti per lo sviluppo di Scoglitti e Vittoria, con un’attenzione particolare a questioni cruciali come sicurezza urbana, viabilità, zone blu e movida. L’obiettivo principale resta sempre quello di individuare soluzioni condivise per migliorare la qualità della vita e favorire il benessere degli operatori economici e dei cittadini. Tra i principali argomenti trattati quello della sicurezza urbana.

“Abbiamo discusso della possibilità – chiarisce Lenzo – di un accordo di programma pubblico-privato tra l’ente pubblico e le imprese private per l’implementazione di un sistema di videosorveglianza integrata attraverso un potenziamento dei sistemi presenti beneficiando allo stesso tempo di una sorta di premialità sui tributi locali. Come Confcommercio, siamo quindi pronti a dare il nostro contributo e a lavorare insieme per garantire legalità e sicurezza che sono in uno stato di diritto due condizioni necessarie per l’affermazione della stessa imprenditorialità”. Sul tappeto anche la questione della viabilità a Scoglitti. In questo caso l’associazione di categoria ha puntato l’attenzione sulle criticità legate al traffico e alla circolazione, con proposte per migliorare la fluidità del traffico e ridurre i problemi di congestione, oltre a interventi per migliorare la segnaletica stradale. “Nello specifico – ancora Lenzo – abbiamo suggerito che la viabilità nel tratto Baia Dorica-Scoglitti rimanga così come è al momento, consentendo la sola circolazione per moto e biciclette perché riteniamo che le giovani generazioni non possano percorrere lo stradale Lucarella che ha bisogno di interventi di messa in sicurezza. Al fine di decongestionare il traffico del doppio senso di circolazione, si potrebbe pensare per le moto l’obbligo di svolta all’altezza della via delle Anguille come era un tempo. Siamo rimasti d’accordo, comunque, per fornire ulteriori proposte e suggerimenti”. Altro aspetto è quello concernente le zone blu con l’esame delle attuali aree di parcheggio a pagamento e la valutazione di modifiche eventuali tra cui la possibilità di poter beneficiare della sosta longitudinale attraverso la individuazione di percorsi ciclabili e di mobilità sostenibile. Altro aspetto oggetto di confronto quello riguardante la movida con la questione della gestione della vita notturna alla luce dell’ordinanza numero 50 che segue le indicazioni del prefetto comuni agli altri territori iblei. “Abbiamo anche qui fornito la nostra disponibilità – ancora Lenzo – per garantire un equilibrio tra il rispetto della quiete pubblica e l’intrattenimento di operatori economici al fine di lavorare insieme per provare a valorizzare il nostro territorio senza creare disagi. Con riferimento alla sicurezza urbana, siamo intervenuti anche sulla problematica degli h24. Bisogna contemperare il diritto d’impresa con l’esigenza di garantire decorro urbano nei nostri centri storici attraverso regole chiare certe e condivise per rendere attrattivi i luoghi delle nostre città. In conclusione, comunque, l’incontro ha rappresentato un importante momento di dialogo, mirato a creare una visione condivisa per il futuro del territorio e a stabilire una collaborazione efficace tra Confcommercio e l’amministrazione comunale”.