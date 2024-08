È stata emanata oggi, 1° agosto 2024, dal commissario della Regione Siciliana delegato all’emergenza idrica in agricoltura e zootecnica, Dario Cartabellotta, l’ordinanza che dispone l’utilizzo delle acque dell’invaso Ragoleto per l’irrigazione di soccorso delle aree irrigue servite dal Consorzio di Bonifica n. 8 della Sicilia Orientale, nella misura di 9.000 metri cubi al giorno, per tutto il mese di agosto 2024, valutando la possibilità di proseguire la misura adottata anche per il mese di settembre, previa verifica della necessità e disponibilità delle risorse. Nel provvedimento è stato altresì disposto che, al fine di garantire la disponibilità per gli altri usi assicurati dall’invaso Ragoleto sul fiume Dirillo, sarà attivato, a cura della Bioraffineria di Gela e di Siciliacque, il monitoraggio dello stato dell’ittiofauna, onde prevenire condizioni di crisi ed avviare, ove necessario, il trasferimento della stessa. L’ordinanza di carattere emergenziale, concordata in sede di riunione tecnico-operativa in Prefettura (nella foto), nella giornata di ieri 31 luglio, alla quale hanno partecipato i vertici provinciali delle forze di polizia, il dirigente generale del Dipartimento Agricoltura dell’Assessorato Regionale Agricoltura nonché commissario delegato emergenza idrica, dott. Dario Cartabellotta, il segretario generale dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, dott. Leonardo Santoro, il vicedirettore della Bioraffineria di Gela nonché referente della gestione della diga Ragoleto sul fiume Dirillo, ing. Luca Pardo, il capo settore Irrigazione e Manutenzione del Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa, ing. Donatella Licitra, consente di fronteggiare la grave crisi delle aziende agricole e zootecniche del territorio ragusano, dovuta alla carenza di risorsa idrica. Il prefetto ha concluso la riunione ringraziando per il senso di leale collaborazione interistituzionale, manifestato dal Commissario regionale delegato all’emergenza Idrica, Dario Cartabellotta, e dal segretario generale dell’Autorità di Bacino, Leonardo Santoro, in un momento di grave emergenza idrica che coinvolge l’intera regione siciliana.