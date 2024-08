In forza all’Asd Ragusa già da qualche anno, vogliono continuare anche per la stagione 2024-2025 a fornire il proprio contributo alla causa azzurra, con l’obiettivo di fare volare l’aquila sempre più in alto. Sono due imprenditori, il primo, Gianni Borrometi, da Ragusa, che da sempre opera nel settore dell’edilizio; il secondo Marco Baglieri, da Giarratana, che invece è attivo nell’ambito dei pubblici esercizi. Due persone molto dinamiche che nel collaudato ruolo di soci dirigenti vogliono fare bene e sperano di portare sempre più in alto la prima squadra di calcio della città capoluogo degli Iblei. “Abbiamo in mente numerosi progetti – affermano Borrometi e Baglieri – che speriamo di potere attuare con il supporto del nuovo gruppo dirigente. Questo per fare in modo che il Ragusa possa sempre più proiettarsi verso nuovi traguardi. Ci sono obiettivi importanti da raggiungere e siamo pronti a fare sino in fondo la nostra parte”.