Gli atleti della Special Stars Dancing di Comiso, del Maestro Giuseppe Cassibba, conquistano il Club Azzurro. Ad entrare nel Club Azzurro sono Jessica Malandrino, Michael Giannì e Rachele Siligato (nella foto insieme al Maestro Cassibba)

I risultati della categoria 17 oltre: medaglia d’oro per Jessica Malandrino; medaglia d’argento per Rachele Siligato; medaglia d’argento per Michael Giannì; semifinale per Diletta Lo Monaco con una straordinaria performance; settimo posto per il duo Diletta Lo Monaco-Rachele Siligato nella categoria 13/14. Medaglia d’oro per Mattia Brafa che con la sua interpretazione è riuscito a superare atleti superiori rispetto alla sua classe nella categoria 8/12. Medaglia d’argento per Chanel Giannì e Julicha Siligato nella 8/12. Semifinale per Julicha Siligato. Eliminatoria per Martina Di Sabato, Chanel Giannì e Giorgia Di Martino.

Il Contest d’Italia si è tenuto dal 21 febbraio a domenica 23, dopo i Campionati Assoluti e la SuperCoppa Italia, la FIDS, di concerto con il Comitato Regionale Emilia-Romagna. Hanno partecipato 700 atleti iscritti alle competizioni riservate alle discipline di Street e Pop Dance. Il Contest, cui ha partecipato e ottenuto importanti piazzamenti la Special Stars Dancing del Maestro Giuseppe Cassibba di Comiso, ha avuto come finalità quella di costruire il terzo gruppo di atleti di interesse nazionale che sono entrati nel Club Azzurro.

A rappresentare l’Italia della danza sportiva nei circuiti competitivi internazionali riservato agli atleti della categoria 17/Oltre, saranno i migliori atleti delle competizioni, ognuno per la propria disciplina.

Oltre alla formazione del Club Azzurro con la partecipazione al Contest d’Italia gli atleti hanno avuto l’opportunità di ottenere una classificazione nazionale con la quale costituire il parametro sportivo per la designazione della rappresentativa nazionale alle competizioni internazionali IDO.

“La Special Stars Dancing è onorata di far parte del Club azzurro e di rappresentare la Sicilia nello Show Latin. Sono fiero dei miei atleti -sottolinea il Maestro Giuseppe Cassibba-, allievi che si sono impegnati moltissimo per raggiungere questi risultati che portano onore e lustro alla nostra scuola ma, soprattutto, mettono in risalto le loro capacità sportive, la loro preparazione, l’impegno che instancabilmente hanno messo negli allenamenti. Tutto questo grazie al magnifico lavoro di ‘Coreographic Mix’ che con le sue musiche permette allo show di prendere vita. Oltre a ringraziare questi bravissimi atleti un grazie speciale va alle loro famiglie che seguono con dedizione i loro figli, anche i più piccoli. Ritengo che si debba iniziare sin dalla più tenera età a confrontarsi in competizioni di altissimo livello con grinta e passione e, soprattutto, divertendosi. Complimenti a Edilio Pagano, vicepresidente FIDS per l’organizzazione e per gli obiettivi che riesce a dare ai nostri ragazzi nel meraviglioso mondo della danza”.