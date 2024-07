La Festa degli Artisti non tradisce le attese. Anche l’edizione 2024 ha ricalcato appieno le aspettative del patron Maurizio Di Mauro che promuove questo straordinario appuntamento con lo spirito non tanto di esaltare la sana competizione quanto con la consapevolezza di favorire occasioni di incontro che possono determinare la crescita dell’intero movimento. E’ stata la villa comunale di Comiso, quest’anno, a fare da cornice all’appuntamento che, come al solito, ha visto la giuria faticare non poco nel tentativo di arrivare a scegliere quanti fossero più degni di ottenere i riconoscimenti previsti. Alla fine, Emanuele Lo Nardo è risultato il vincitore assoluto oltre ad essersi imposto nella categoria Senior.

Il premio della critica, invece, è andato a Gabriel Frisa (nella foto). Greta Gumina è arrivata al primo posto nella categoria baby mentre Federica Antoci si è imposta nella categoria junior. Da segnalare, altresì, la prima posizione di Valeria Prestianni per la categoria young mentre i premi speciali della manifestazione sono stati attribuiti ad Alice Tizza, Giulia Bellardita, Matteo Bellina, Federica Antoci, Samuele Lo Nardo e Maria Di Dio. “Vorrei, però, porre l’accento – sottolinea Di Mauro – sul fatto che il tema del sociale e della solidarietà è stato il protagonista assoluto della serata soprattutto quando l’imprenditore Salvatore Campo ha condiviso con il pubblico tutte le sue emozioni di benefattore ritirando il premio dedicato alla memoria di Daniele Savasta. In più, consentitemi di rivolgere un grande applauso al co-conduttore, assieme al sottoscritto, Italobartolomeo tuttoattaccato che è stato il mattatore assoluto della serata. Inoltre, DiMa ha deliziato il pubblico con le sue melodie ed è stato anche questo un bel momento”. Tra i premi speciali anche quello assegnato a Sarah Rita Piazza. “Permettetemi altresì di ringraziare – ancora Di Mauro – tutti i partecipanti, le famiglie, gli ospiti, Pippo Presti, il Comune di Comiso, i giurati, i tecnici e quanti hanno collaborato alla riuscita di questa edizione 2024. Abbiamo dato a tutti l’arrivederci per la prossima edizione invernale, con numerose novità. Siamo pronti, insomma, a scrivere un’altra storia”.