Controlli e monitoraggio dei pozzi che forniscono acqua a Comiso. “Una task force per contrastare qualunque problema in un momento così critico”. E’ quanto dichiara l’assessore ai Servizi tecnici, Giovanni Assenza. “Da alcuni giorni stiamo effettuando monitoraggi e controlli dei pozzi che forniscono l’acqua nel nostro territorio – commenta Giovanni Assenza – cominciando da quello sito in contrada Porrazzito e da quello in contrada Manco, come da accordi e in condivisione con Iblea Acque. In campo, una task force formata dalla polizia locale e dagli uffici tecnici e tecnologici che ringrazio a priori per l’eccellente lavoro che sta svolgendo. In un momento di forte criticità – ancora Assenza – causata dalla siccità, e quindi dall’abbassamento delle falde acquifere, dobbiamo intervenire per verificare qualunque dispersione e qualunque anomalia in modo da limitare i danni creati dalla mancanza di piogge. Siamo già operativi da diversi giorni, e per quanto capillari siano i controlli, non si può comunque prescindere dalla collaborazione di tutti i cittadini affinché facciano un uso razionale dell’acqua pubblica. Da parte nostra – conclude l’assessore Assenza – ci siamo già attivati a tutela della città, individuando qualunque forma di anomalia”.