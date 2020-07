Ancora un incidente sulle strade ragusane e di sabato sera: a restare coinvolte, stavolta, due auto: una Fiat Panda e una Bravo sulla Sp. 20, la Santa Croce-Comiso. L’incidente si è verificato intorno all’1 e 45 di stanotte.

Feriti i tre a bordo dei rispettivi veicoli: si tratta di tre ragazzi di 19, 22 e 36 anni, due vittoriesi e un catanese.

Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale con lesioni. Non sono in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Ragusa.